В Соединенных Штатах фиксируют волну насилия, поскольку во время выходных, в ходе которых отмечали День Независимости, были убиты 24 человека. Ранения получили больше сотни граждан.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Так, в ночь на 3 июля в Чикаго были ранены 73 человека, из которых 13 скончались на месте. В Нью-Йорке ранения получили 42 человека. Шестеро убитых.

В Атланте и Кливленде по 20 раненых. Всего там умерло от огнестрельных ранений шесть человек.

Кроме того, 12 американцев были ранены во время семи инцидентов в Милуоки, которые никак не были связаны между собой. Еще восемь человек были ранены в Омасе.

В связи с этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Демократическую партию установить "закон и порядок" в городах, где она пребывает при власти.

Напомним, в ночном клубе Lavish Lounge,, который расположен в Южной Каролине, один из посетителей открыл стрельбу по гостям заведения во время проходящей там вечеринки. В клубе выступал популярный хип-хоп исполнитель Foogiano.

Ранее "Страна" сообщала, что в Канаде киллер в форме полицейского расстрелял 16 человек и сжег их дома.