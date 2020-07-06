С 6 июля Киев стал регионом, готовым к смягчению карантина. Фото: "Страна"

Киев, а также Львовская и Одесская области 6 июля покинули список неготовых к смягчению карантина регионов. Всего в Украине на утро понедельника проблемными в части распространения коронавируса остаются 8 областей. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом

Отметим, что Кабмин в середине июня установил критерии, по которым регионы причисляют к проблемным: 

  • Заполненность коек в больницах, предназначенных для пациентов с Covid-19, должна быть менее 50%.
  • Охват населения тестами на Covid-19, должен быть больше 24 на 100 тыс. населения.
  • Коэффициент выявления случаев заболевания, должен быть менее 11%.
  • Динамика роста случаев инфицирования (суммарный показатель случаев за эту неделю сравнивается с количеством за прошлую), должен быть менее 10%.

По указанным показателям карантин не готовы смягчать такие области: 

  • Волынская 
  • Донецкая
  • Закарпатская 
  • Ивано-Франковская 
  • Ровенская
  • Тернопольская 
  • Харьковская 
  • Черниговская 

По сравнению со вчерашним днем, список проблемных регионов пополнили Тернопольская и Харьковская области.

Готовность областей Украины к ослаблению карантина на 6 июля. Таблица Минздрава

Готовность областей Украины к ослаблению карантина на 6 июля. Таблица Минздрава

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине число зараженных Covid-19 выросло до 49 043 человек.

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