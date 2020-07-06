Киеву, Одессе и Львову разрешили смягчить карантин
Киев, а также Львовская и Одесская области 6 июля покинули список неготовых к смягчению карантина регионов. Всего в Украине на утро понедельника проблемными в части распространения коронавируса остаются 8 областей.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.
Отметим, что Кабмин в середине июня установил критерии, по которым регионы причисляют к проблемным:
- Заполненность коек в больницах, предназначенных для пациентов с Covid-19, должна быть менее 50%.
- Охват населения тестами на Covid-19, должен быть больше 24 на 100 тыс. населения.
- Коэффициент выявления случаев заболевания, должен быть менее 11%.
- Динамика роста случаев инфицирования (суммарный показатель случаев за эту неделю сравнивается с количеством за прошлую), должен быть менее 10%.
По указанным показателям карантин не готовы смягчать такие области:
- Волынская
- Донецкая
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Ровенская
- Тернопольская
- Харьковская
- Черниговская
По сравнению со вчерашним днем, список проблемных регионов пополнили Тернопольская и Харьковская области.
Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине число зараженных Covid-19 выросло до 49 043 человек.
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