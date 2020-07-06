Киев, а также Львовская и Одесская области 6 июля покинули список неготовых к смягчению карантина регионов. Всего в Украине на утро понедельника проблемными в части распространения коронавируса остаются 8 областей.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Отметим, что Кабмин в середине июня установил критерии, по которым регионы причисляют к проблемным:

Заполненность коек в больницах , предназначенных для пациентов с Covid-19, должна быть менее 50%.

, предназначенных для пациентов с Covid-19, должна быть менее 50%. Охват населения тестами на Covid-19 , должен быть больше 24 на 100 тыс. населения.

, должен быть больше 24 на 100 тыс. населения. Коэффициент выявления случаев заболевания , должен быть менее 11%.

, должен быть менее 11%. Динамика роста случаев инфицирования (суммарный показатель случаев за эту неделю сравнивается с количеством за прошлую), должен быть менее 10%.

По указанным показателям карантин не готовы смягчать такие области:

Волынская

Донецкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Ровенская

Тернопольская

Харьковская

Черниговская

По сравнению со вчерашним днем, список проблемных регионов пополнили Тернопольская и Харьковская области.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине число зараженных Covid-19 выросло до 49 043 человек.