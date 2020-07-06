Экс-нардепу Сергею Пашинскому вручен обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Досудебное расследование сотрудниками ГБР было завершено еще 28 апреля.

Сегодня же, в понедельник, 6 июля, уголовное дело будет передано в суд. Об этом передают Украинские новости со ссылкой на ГБР.

"В пятницу вручили (обвинительный акт Пашинскому - Ред.)", - сказал представитель ГБР. По его словам, Сергей Пашинский лично получил акт.

Напомним, что Пашинского подозревают в ранении из огнестрельного оружия Вячеслава Химикуса. Экс-нардеп обвиняется в совершении преступления по статье 121 Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и гражданином Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Вячеслав Химикус получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные ему телесные повреждения являются тяжкими.

Как сообщала "Страна", вечером 31 декабря 2016 года в Киевской области возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года в ГПУ Луценко не увидели состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыли уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий, самого потерпевшего Вячеслава Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

После ухода Луценко с поста генпрокурора, в сентябре 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины отменили постановление о закрытии уголовного дела против Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении Романа Химикуса.

Интересы Химикуса представляет юридическая команда известного юриста Андрея Портнова. Именно по их обращению Генпрокуратура возобновило расследование уголовного дела против Пашинского.