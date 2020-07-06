В России опубликовали кадры последствий последствий авиационной катастрофы, которая случилась сегодня утром, 6 июля, в Ростовской области. Там в водоем рухнул частный вертолет Ми-2, один человек погиб, а второй пилот доставлен в госпиталь.

Видео с места крушения показал Телеканал 360.

Так, вертолет упал практически у берега, в результате чего сильно повредил корпус. Также на кадрах видно, что спасатели приступили к работам по демонтажу рухнувшего вертолета.

Также спасатели уточнили, что всего в вертолете находилось двое человек. Состояние раненого пока неизвестно.

Под Ростовом рухнул частный вертолет Ми-2. Видео: Телеканал 360

Напомним, крушение вертолета произошло сегодня рано утром. Предварительной причиной падения спасатели называют отказ двигателя. Следственный комитет России уже начал проверку по данному делу.

Позже выяснилось, что вертолет рухнул во время обработки рисовых чеков в районе поселка Кирсалово.

Также "Страна" сообщала, что в России, в ходе испытаний, разбился истребитель-невидимка пятого поколения Т-50.