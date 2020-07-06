На сайте Верховной Рады появился доработанный проект закона "О медиа". Это тот же документ, который оказался в распоряжении "Страны" еще до его публичного обнародования и официальной регистрации в парламенте и который мы уже подробно проанализировали.

Напомним, что в нем все самые скандальные нормы предыдущего варианта зафиксированы повторно. В целом закон стал еще более репрессивным по отношению к медиа.

Основные положения этого проекта:

1. Практически неограниченные полномочия Регулятора.



Так, надзором за всем медиарынком будет заниматься Национальный совет по телерадиовещанию. Его полномочия существенно расширятся. Он сможет обращаться к собственникам платформ общего доступа к информации (в том числе иностранным, например YouTube, Facebook) с требованием ограничить доступ к пользовательской информации, которую распространяют медиа, к которым были применены санкции. Также Нацсовет получит право обращаться к собственникам поисковых систем, в том числе иностранным, с требованием исключения или блокирования в результатах поиска или каталогах информации, которая подпала под санкции в Украине. Что это означает? То, что Нацсовет будет требовать не просто заблокировать неугодное медиа в Украине, но и закрыть страницы этого медиа в соцсетях, например в Facebook, и не выдавать его статьи или другие информационные материалы в поисковиках Google, Yahoo, Bing и прочее. Также именно Нацсовет будет принимать решения о том, как штрафовать медиа или обращаться в суд по поводу аннулирования регистрации медиа, аннулирование лицензии, запрета онлайн-медиа на территории Украины, запрет иностранного аудиовизуального медиасервиса на территории Украины.



2. Ужесточение санкций



Санкции для медиа будут зависеть от степени нарушения, которые будут делиться на три вида - значительные, грубые и мелкие. Например, для онлайн-медиа мелкие нарушения обойдутся в 5 размеров минимальных зарплат, значительные обойдутся от пяти до десяти размеров минимальных зарплат, а грубые – до 15 минзарплат (сейчас минимальная зарплата составляет чуть более 4700 гривен, с 1 сентября она возрастет до 5000 гривен, а с нового года до 6000 гривен). Для аудивизуальных СМИ штрафы максимально могут составить 75 минзарплат. Повторимся, решение о штрафах для медиа Нацсовет будет принимать самостоятельно.

К незначительным проступкам относятся нарушение сроков ответов на запросы Нацсовета, нарушение сроков внесения изменений в реестр или несоблюдение требований по исходящим данным.

Значительные нарушения – это обнародование запрещенной информации, в частности любого позитивного упоминания коммунистических деятелей СССР, а также высказываний или материалов, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку.

Под грубые нарушения подпадает обнародование информации, которая касается "государства-агрессора" ("государства-оккупанта").

Это материалы, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, которые контролируются агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию, оккупацию территории Украины, в частности и публичное отрицание этих действий, недостоверные материалы относительно вооруженной агрессии и действий государства-агрессора, в случае если последствием этого является разжигание вражды или ненависти или призывы к насильственной смене власти, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности или конституционного строя, а также программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических) среди участников которых есть лица, внесенные в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальному медиапространству (после принятия закона составлением такого Перечня будет заниматься не только Нацсовет и СНБО с СБУ, а и Минкульт).

Запрещается "исключительно" позитивное освещение деятельности органов власти агрессора, "с целью их популяризации".



3. Ускоренная блокировка медиа.

Выносить решения по блокировке онлайн-медиа законодатели доверили только окружному административному суду в Киеве. По обычной процедуре – в течение 30 дней. Но, как говорится в законопроекте, "в случае реальной угрозы интересам национальной безопасности" суд должен рассмотреть иск в течение двух дней. А апелляцию и кассацию – в течение десяти дней.

Фейк в пояснительной записке

Интересно, что в записке к законопроекту говорится, что его принятие не повлечет за собой дополнительных материальных трат из Государственного бюджета и местных бюджетов.

Однако это очевидный фейк.

В самом проекте говорится о целом ряде новаций, которые невозможно реализовать без значительных финансовых ресурсов. В частности, проект предполагает создание электронных кабинетов для всех зарегистрированных СМИ. Это означает, что необходимо будет создать соответствующее программное обеспечение.

Во-вторых, проектом существенно увеличивается оклад сотрудников Национального совета по вопросам телерадиовещания. Если на сегодня, согласно постановлению Кабмина N 1013 от 09.12.2015 года оклад главы Нацсовета составляет 21,25 размеров минимальной заработной платы (примерно 100 тысяч гривен) то после принятия закона он составит 97,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (более 220 тысяч гривен в месяц). Оклад обычного члена Нацсовета возрастет с 16,25 размеров минимальной зарплаты (около 77 тысяч гривен) до 75 прожиточных минимумов (170 тысяч гривен).

Кроме того, остается в силе пункт вышеупомянутого постановления Кабмина о том, что премирование главы Нацсовета осуществляется ежемесячно в размере до 80% от оклада, в членов Нацсовета - до 60% от оклада.

Также дополнительные расходы потребуются на создание патронатной службы, которая будет заниматься организацией работы Нацсовета. Причем, если раньше в нее могли входить только помощник и секретарь главы Нацсовета и один советник члена Регулятора, то теперь каждый член Регулятора может дать в патронатную службу по одному своему представителю, и каждому из них полагается зарплата.

Также, члены Нацсовета говорят, что после вступления в силу закона придется создавать еще отдельный отдел по контролю за онлайн-медиа (сейчас Нацсовет этим сегментом вообще не занимается).

Таким образом, расходы только на организацию работы Нацсовета и материальное обеспечение его персонала вырастут во много раз, и это означает, что в записке к законопроекту содержится заведомо неправдивая информация.

Напомним, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир раскритиковал законопроект "О Медиа" и заявил, что его нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству. "Правовой анализ также вызвал обеспокоенность из-за возможности наложения штрафов на определенные средства массовой информации, запретив их распространение на основе очень широких и размытых формулировок", - говорится в отчете Арлема Дезира. По его мнению, этот документ снизит свободу средств массовой информации и негативно повлияет на свободу выражения мнений и доступ к информации в Украине.

Кроме того, журналистские, медийные и общественные организации Украины, средства массовой информации, блогеры и авторы в социальных сетях обратились к властям с требованием отозвать из парламента новый вариант проекта закона о медиа.

Коллективное обращение адресовано президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву, главе комитета по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, главе комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванне Климпуш-Цинцадзе, народным депутатам, главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу и и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елене Литвиненко.

Оно опубликовано на сайте Национального союза журналистов.

В заявлении говорится, что этот проект нарушает право на свободу слова, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

"Страна" приводила мнения журналистов об этом законпроекте.