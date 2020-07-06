На переговорах по Донбассу Российская Федерация готова идти на уступки в части вопросов, которые касаются работы пунктов пропуска, режима прекращения огня и обменом пленными.

Об этом в комментарии "Новостям Донбасса" заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, видео обнародовано в YouTube.

"Если идут переговоры, нельзя назвать их тупиковыми. Тупик - это когда разошлись и больше никогда не хотят садиться за стол переговоров", - заявил Резников.

По его словам, на уступки РФ готова пойти по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ и открытию пунктов пропуска в Донецкой области.

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - сказал Резников.

Напомним, на переговорах в Берлине Ермаку и Козаку не удалось договориться об особом статусе Донбасса.

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