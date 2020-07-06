В ночь на понедельник, 6 июля, на границе Украины и Польши возобновил работу пункт пропуска "Грушев-Будомеж". Ним уже воспользовались 74 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На границе с Польшей возобновлена работа пункта пропуска "Грушев-Будомеж". Пропуск легкового и грузового транспорта возобновлен сегодня с 01:00", - говорится в сообщении.

Также пограничники уточнили, что на данный момент не работают следующие пункты пропуска: "Смильница", "Угринов" и "Устилуг". Украинская сторона возобновит пропуск на пунктах пропуска "Кросценко", "Долгобичув" и "Зосин" как только это сделает и Польша.

Напомним, с пятницы, 3 июля, власти Польши вновь ввели обязательный карантин для лиц, прилетающих из Украины. Это произошло на фоне увеличения числа выявленных случаев Covid-19 в нашей стране.

Также "Страна" писала, что пограничники в Польше задержали гражданина Украины, разыскиваемого почти во всех странах мира.