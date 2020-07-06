Национальный банк Украины в понедельник, 6 июля, установил официальный курс на уровне 27,17 грн/$1, что на одну копейку меньше, чем в предыдущий рабочий день.

Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара на 6 июля составляет 27,1716 грн/$1. Евро в понедельник стоит 30,5069 за единицу валюты, что на 15 копеек меньше, чем в прошлый банковский день. Цена российского рубля составляет 0,38 грн за единицу валюты.

Курс НБУ на 6 июля. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, на прошлой неделе доллар резко подорожал из-за отставки главы НБУ Смолия.

Однако спустя всего день иностранцы успокоились после отставки Смолия, и гривня укрепилась. Мы разбирались, что будет с курсом на этой неделе.