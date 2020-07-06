В Италии умер один из самых известных композиторов, писавших музыку к фильмам - Эннио Морркионе. Ему был 91 год.

Обладатель двух премий "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, он работал до последнего. Причиной смерти стали осложнения после падения и перелома. Морриконе умер в римской больнице. Его музыку знают и любят миллионы слушателей по всему миру.

Морриконе помнят еще советские зрители, которым он запомнился по пронзительной мелодии к французскому фильму "Профессионал" и сериалу "Спрут". Причем Эннио творил до глубокой старости, наполняя своей музыкой и современное кино.

Это пожалуй самый известный композитор в мире.

Собрали самые известные его мелодии, интересные факты из биографии, а также, чем запомнился знаменитый итальянский композитор.

Чем запомнился Эннио Морриконе

Эннио Морриконе родился в семье джазового трубача и в 12 лет поступил в консерваторию. Играл в ансамблях, подрабатывал в ночных клубах и ресторанах, аранжировал музыку для радио и телешоу. В итоге прославился мелодиями к фильмам.

Он начал их писать, когда ему было 33 года. Сначала к лентам своего одноклассника итальянского режиссера - Серджо Леоне. Позже работал с такими легендами кино, как Бернардо Бертолуччи, Пьер Пазолини. Аранжировал музыку итальянского певца Джани Моранди.

Морриконе заметили в Голливуде. Он успел поработать с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайаном Де Пальма, Терренсом Маликом, Квентином Тарантино.

Написал музыку к более, чем 400 фильмам и сериалам. Среди них "Однажды на Диком Западе", "Однажды в Америке", "Хороший, плохой, злой", "Сало, или 120 дней Содома ", "Профессионал", сериал "Спрут", фильмы "Любовный напиток № 9 ", "Малена", "Призрак оперы", "Омерзительная восьмерка", "Джанго освобожденный".

С 2016 года на Аллее славы в Голливуде появилась именная звезда Морриконе.

Кстати после сотрудничества с Тарантино, который снял "Джанго освобожденный", произошел скандал. Немецкий журнал Playboy обнародовал интервью, в котром Мориконе якобы говорит, что Тарантино не создал ничего ценного, позаимствовав все у по-настоящему великих режиссеров, соединив их идеи в своих лентах. И что он не сравнится с такими мэтрами как Хичкок, Джон Хьюстон и Билли Уайлдер. Также Морриконе якобы заявил, что больше не будет работать с Тарантино, поскольку тот хочет получить готовую музыку за несколько дней и очень хаотичен.

После выхода интервью композитор сказал, что никогда не давал интервью немецкому журналу и поручил адвокату разобраться с этим. А Тарантино он назвал одним из величайших режиссеров этого времени и поблагодарил за возможность сочинить музыку для его фильма.

Вскоре автор интервью, музыкальный журналист Марсель Андерс, принес публичные извинения, сообщив, что исказил цитаты, а журнал удалил материал с сайта.

Морриконе создавал не только саундтреки, он писал и камерную инструментальную музыку, с которой выступал в турах, лично дирижируя оркестром на концертах. Он был и в Киеве в преддверии своего 85-летнего юбилея в 2013 году.

Семья и последние дни

Морриконе прожил в браке 64 года с супругой Марией, у него было четверо детей.

С супругой Марией

По словам адвоката, композитор до последнего момента сохранял ясность ума и успел попрощаться со своей женой, детьми и внуками.

Восемь самых известных мелодий к фильмам

1. "Профессионал". Это французский фильм 1981 года о секртеном агенте. В главной роли снялся Жан-Поль Бельмондо. За музыку к этой ленте Морриконе номинировался на премию "Сезар".

2. "Неприкасаемые". За музыкук этой гангстерской драме в 1988 году композитор получил престижную статуэтку "Грэмми".

3. "Спрут". Морриконе написал музыку к популярному сериалу про отважного комиссара Каттани, который борется с мафией.

4. "Омерзительная восьмерка". За музыку к этому фильму 2016 года Морриконе получил "Оскар".

5. "Хороший, плохой, злой". В этом классическом вестерне 1966 года снялся легенда американского кино Клинт Иствуд. Группа Metallica открывала концерты композицией Морриконе из этого фильма - "The Ecstasy Of Gold".

6. "Малена". Музыка Морриконе звучит в фильме "Малена" с Моникой Белуччи.

7. "Легенда о пианисте". Мелодиями итальянского композитора пронизана лента о корабле, курсирующем между Америкой и Европой с Тимом Ротом в главной роли.

8. "Мастер и Маргарита". Авторству композитора принадлежит и основная тема из итало-югославского фильма "Мастер и Маргарита" 1972 года.