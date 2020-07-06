С вечера 6 июля отмечают Ивана Купала - один из самых мистических народных праздников лета, который связан с массовыми гуляньями у костра, обрядами и гаданиями.

О традициях праздника и приметах мы писали ранее, а сейчас собрали 10 самых интересных гаданий, которые помогут узнать судьбу, имя суженого и проверить отношения на прочность.

1. Гадание с венком

Наиболее известное гадание - на венке, который девушка плетет с использованием 12 полевых трав и цветов. Затем нужно выйти на берег водоема и отпустить венок в воду, немного подтолкнув.

Венок утонул - любимый разлюбит;

Прибился к берегу - свадьбы в этом году не будет;

Если венок отнесло на противоположный берег - жених будет иностранцем;

Закрутило венок – судьба не принесет счастья, а парни окажутся ненадежными;

Венок плывет спокойно по течению реки - к свадьбе с суженым!

2. Литье воском

Для этого гадания церковную свечу разламывают на три части и растапливают в ложке над огнем (желательно на купальском костре). После этого воск выливают в холодную воду. Застывший воск примет форму, тень от которой и подскажет будущее.

Корона или кольцо - гадальщицу скоро ждет свадьба;

Сумка или мешок - в этом году разбогатеешь или получишь наследство;

Сердце предвещает прочные отношения и крепкие чувства;

Цветок - новый поклонник, семейное счастье и подарки;

Волна - желание исполнится;

Фигура в виде полос - будешь много путешествовать;

Звезда - к удаче;

Человечек - знакомство с тем, кто станет хорошим другом.

3. Ворожба на воде

1. Наберите воду в глубокую посуду. Про себя задайте любой интересующий вопрос. Например, "Скажи, вода, будем ли вместе с милым навсегда?". После этого бросьте в воду небольшой камень. Если на воде покажется четное количество кругов – ответ "да", нечетное – ответ "нет".

2. Загадайте желание. Возьмите кольцо и бросьте его на дно стакана с водой. Смотрите долго в середину кольца – сквозь воду увидите образ суженого.

3. Налейте воду в миску. Аккуратно опустите в нее две головки цветка (подойдет ромашка или одуванчик). Если цветы приблизятся друг к другу - будете вместе с любимым всю жизнь; если отплывут по разные стороны - к разлуке.

4. Гадание на луке

Нужно взять несколько луковиц одного размера, каждой присвоить имя парня и поместить их прорастать в воду. Та луковица, которая покажет зеленые побеги раньше других, укажет на имя суженого, который в скором времени сделает предложение.

5. Предсказание на папоротнике

Нужно сорвать листы папоротника. Повязать на них нити разного цвета и загадать имя парня. Листья нужно опустить под воду в водоеме (можно опустить лист папоротника в набранную ванну и прижать ладонью ко дну). После этого резко отпустите листья. Какая веточка раньше всех всплывет, тот и станет суженым.

6. На спичках

В ночь на Ивана Купала загадай про себя любое желание. Затем поочередно доставай спички по одной из коробки, приговаривая "сбудется" или "не сбудется". Ответ укажет последняя спичка.

7. Гадание на вещий сон

1. Считается, что спать в ночь на Ивана Купала нельзя, чтобы не встретиться лицом к лицу с темными силами. Впрочем, все сны сегодняшней ночью будут вещими. Для этого нужно призвать такой сон, положив у изголовья кровати 7 разных цветков. А наутро постараться записать увиденное во сне со всеми подробностями и постараться расшифровать сновидение.

2. Есть еще один способ: чтобы увидеть лицо суженого во сне под подушку кладут лист подорожника со словами: "Трипутничек-попутничек, живешь у дороги, видишь и молодого, и старого, укажи на моего суженого!". Ночью во сне увидишь того, кто станет тебе мужем.