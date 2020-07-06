В Саудовской Аравии государственная компания Saudi Aramco решила поднять цену своей нефти. Прайсы для потребителей изменятся в августе.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Так, для Азии цена будет повышена на один доллар за баррель. А сорт нефти Arab Light подорожает на 1,2 доллара. В то же время северо-западной Европе придется покупать нефть на четыре доллара дороже. А для Соединенных Штатов нефть подорожает всего на 60 центов.

Напомним, в преддверии Дня Независимости Соединенных Штатов, цена нефти начала падать. 3 июля котировки нефти эталонных марок Brent и WTI снизились, хотя недельный показатель остался в "плюсе" на четыре процента.

Ранее мы писали, что Саудовская Аравия пригрозила странам ОПЕК+ ценовой войной, если они не предпримут попытки сократить добычу нефти.