Утром в понедельник, 6 июля, в Киеве, под стенами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) продолжают митинговать сотрудники "Укрлендфарминга", которые начали бессрочную акцию протеста еще на прошлой неделе.

Аграрии заявляют, что против их компании было открыто незаконное уголовное дело, и уже больше восьми месяцев предприятие не может нормально работать из-за действий со стороны главы НАБУ Артема Сытника.

Между тем, решение о закрытии дела против "Укрлендфарминга" еще месяц назад принял суд. Поэтому аграрии требуют от главы САП Назара Холодницкого выполнить его.

"Месяц назад наша компания получила решение суда о закрытии незаконного уголовного дела. Офис Генерального прокурора также подтвердил, что дело было возбуждено незаконно. На данный момент от САП требуется только поставить подпись и дело будет закрыто, но они этого не делают. На наше обращение в САП заявили, что ответят в течении пятнадцати дней. В связи с чем мы объявили бессрочную акцию пока САП не закроет уголовное дело против нашей компании", - говорит Галина Ковток, директор компании "Укрлендфарминг".

По её словам, за три дня акции к протестующими сотрудникам агрохолдинга так никто и не вышел.

"Прокуроры САП вели себя агрессивно, никто с нами не захотел общаться. Но находясь здесь, мы провели их табелирования. Мы уверенно можем сказать, что со 120 сотрудников САП на работу пришли только 15. Такой анализ работы ведомства мы будем проводить ежедневно, пока будем ждать ответ на наше обращение",- заявила Ковток.

Организаторы акции, у входа в САП разложили яйца, как символ того, что прокуроры должны быть с яйцами и выполнять нормы закона и решения судов.

Напомним, "Страна" писала о том, как 2 июля начиналась бессрочная акция протеста аграриев под зданием САП.

Также мы публиковали подробности дела собственника агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которое требуют закрыть аграрии.