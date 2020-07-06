Спецслужбы Израиля, вероятно, совершили диверсию, подорвав взрывное устройство внутри иранского ядерного объекта в Натанзе.

Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

Так, сообщается, что нападение Израиля на иранский ядерный объект было совершено путем приведения в действие взрывного устройства, которое было установлено внутри объекта.

По данным иранских властей, в результате инцидента пострадавших нет. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что на объекте сработало взрывное устройство.

NYT отмечает, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему. Официальные израильские лица, по заявлению газеты, дали размытые комментарии, а также указали на "опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана".

Напомним, в мае Израиль совершил кибератаку на иранский порт Шахид-Раджаи.

Также мы писали, что США не против заморозить все конфликты в мире на время пандемии, но только если им самим разрешат воевать.