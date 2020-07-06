Правоохранители раскрыли детали спецоперации Европола под названием Venetic, в ходе которой было задержано свыше тысячи человек из секретного чата EncroChat, который специализировался по продаже наркотиков.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Так, в Великобритании арестовали 746 человек, а в Нидерландах больше ста. Франция не стала называть точное количество, уточнив, что речь идет о сотнях людей, которые были вовлечены в схему распространения запрещенных веществ.

Правоохранителям в Великобритании удалось изъять 54 млн фунтов стерлингов наличными. Деньги преступники прятали в тумбочках возле кровати или в шкафах с одеждой. Кроме того, деньги нашли в пакетах из супермаркетов Tesco. А в Нидерландах у членов группировки удалось изъять 20 млн евро, восемь тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетамина.

Помимо этого, удалось изъять две тонны наркотиков, из которых почти половина - кокаин. Также обнаружены 28 млн таблеток сильного седативного вещества.

В ходе обыска также обнаружены 77 единиц оружия, а именно - автоматы Калашникова. Арестовали также 55 авто премиум-класса и 73 элитных часов.

"Это только начало. Благодаря полученной информации мы будем разрывать сети организованной преступности неделями, месяцами, а может и годами", - сказал руководитель полицейской службы Лондона Крессида Дик.

Также "Страна" писала, что в Киеве задержали банду, которая изготовляла и продавала поддельные препараты от различных болезней.