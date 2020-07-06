Во вторник, 7 июля, в Конституционном суде Украины (КСУ) рассмотрят дело по вопросу соответствия нормам Конституции закона о тотальной украинизации ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"7 июля в 10:00 Большая палата КСУ на пленарном заседании в форме устного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года № 2704-VIII", - говорится в сообщении.

Авторы ходатайства утверждают, что закон о тотальной украинизации не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам.

Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод.

Субъекты права на конституционное представление также считают, что закон о тотальной украинизации принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".

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