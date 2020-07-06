Министерство здравоохранения Украины опубликовало статистику распространения коронавируса по регионам страны. Больше всего случаев заражения во Львовской и Черновицкой областях, а также Киеве.

Об этом говорится в посте, опубликованном на Facebook ведомства.

В ЦОЗ показали карту регионов Украины с данными о числе случаев коронавируса:

Винницкая область - 1 967 случаев;





Волынская область - 2 752 случая;





Днепропетровская область - 1 115 случаев;





Донецкая область - 681 случай;





Житомирская область - 1 468 случаев;





Закарпатская область - 3375 случаев;





Запорожская область - 597 случаев;





Ивано-Франковская область - 2 700 случаев;





Кировоградская область - 659 случаев;





Киев - 5 602 случая;





Киевская область - 2 789 случаев;





Львовская область - 6 301 случай;





Луганская область - 84 случая;





Николаевская область - 461 случай;





Одесская область - 1 883 случая;





Полтавская область - 324 случая;





Ровенская область - 4 190 случаев;





Сумская область - 321 случай;





Тернопольская область - 2 101 случай;





Харьковская область - 2371 случай;





Херсонская область - 196 случаев;





Хмельницкая область - 842 случая;



Черновицкая область - 5 018 случаев;





Черновицкая область - 5 018 случаев; Черкасская область - 670 случаев;





Черниговская область - 576 случаев

Напомним, по данным СНБО, по состоянию на утро понедельника, 6 июля, коронавирус подтвердился еще у 543 человек. Больше всего зараженных обнаружили во Львовской области - 104 украинца.

Также "Страна" писала, что по данным министерства здравоохранения, коронавирус за сутки подтвердился у 41 ребенка. С начала эпидемии заболели 3 550 детей.