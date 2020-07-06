В Украине на 6 июля число зараженных составило уже 49 043 человека. Фото: Страна

Министерство здравоохранения Украины опубликовало статистику распространения коронавируса по регионам страны. Больше всего случаев заражения во Львовской и Черновицкой областях, а также Киеве.

Об этом говорится в посте, опубликованном на Facebook ведомства.

В ЦОЗ показали карту регионов Украины с данными о числе случаев коронавируса:

  • Винницкая область - 1 967 случаев;

  • Волынская область - 2 752 случая;

  • Днепропетровская область - 1 115 случаев;

  • Донецкая область - 681 случай;

  • Житомирская область - 1 468 случаев;

  • Закарпатская область - 3375 случаев;

  • Запорожская область - 597 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 2 700 случаев;

  • Кировоградская область - 659 случаев;

  •  Киев - 5 602 случая;

  • Киевская область - 2 789 случаев;

  • Львовская область - 6 301 случай;

  • Луганская область - 84 случая;

  • Николаевская область - 461 случай;

  • Одесская область - 1 883 случая;

  • Полтавская область - 324 случая;

  • Ровенская область - 4 190 случаев;

  • Сумская область - 321 случай;

  • Тернопольская область - 2 101 случай;

  • Харьковская область - 2371 случай;

  • Херсонская область - 196 случаев;

  • Хмельницкая область - 842 случая; 

  • Черновицкая область - 5 018 случаев;

  • Черкасская область - 670 случаев;

  • Черниговская область - 576 случаев

Карта распространения коронавируса в Украине на 6 июля. Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по данным СНБО, по состоянию на утро понедельника, 6 июля,  коронавирус подтвердился еще у 543 человек. Больше всего зараженных обнаружили во Львовской области - 104 украинца.

Также "Страна" писала, что по данным министерства здравоохранения, коронавирус за сутки подтвердился у 41 ребенка. С начала эпидемии заболели 3 550 детей.

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