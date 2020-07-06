Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины. Данные на 6 июля
Министерство здравоохранения Украины опубликовало статистику распространения коронавируса по регионам страны. Больше всего случаев заражения во Львовской и Черновицкой областях, а также Киеве.
Об этом говорится в посте, опубликованном на Facebook ведомства.
В ЦОЗ показали карту регионов Украины с данными о числе случаев коронавируса:
- Винницкая область - 1 967 случаев;
- Волынская область - 2 752 случая;
- Днепропетровская область - 1 115 случаев;
- Донецкая область - 681 случай;
- Житомирская область - 1 468 случаев;
- Закарпатская область - 3375 случаев;
- Запорожская область - 597 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2 700 случаев;
- Кировоградская область - 659 случаев;
- Киев - 5 602 случая;
- Киевская область - 2 789 случаев;
- Львовская область - 6 301 случай;
- Луганская область - 84 случая;
- Николаевская область - 461 случай;
- Одесская область - 1 883 случая;
- Полтавская область - 324 случая;
- Ровенская область - 4 190 случаев;
- Сумская область - 321 случай;
- Тернопольская область - 2 101 случай;
- Харьковская область - 2371 случай;
- Херсонская область - 196 случаев;
- Хмельницкая область - 842 случая;
Черновицкая область - 5 018 случаев;
- Черкасская область - 670 случаев;
- Черниговская область - 576 случаев
Напомним, по данным СНБО, по состоянию на утро понедельника, 6 июля, коронавирус подтвердился еще у 543 человек. Больше всего зараженных обнаружили во Львовской области - 104 украинца.
Также "Страна" писала, что по данным министерства здравоохранения, коронавирус за сутки подтвердился у 41 ребенка. С начала эпидемии заболели 3 550 детей.