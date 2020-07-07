Читайте гороскоп на вторник, 7 июля, для всех знаков Зодиака. Сегодня удачный день для интеллектуальной и социальной деятельности. Период благоприятен для людей, которые занимаются астрологией или психологией, а также имеют дело с нанотехнологиями.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня ваш день займут разные обязанности. Возможны претензии со стороны домочадцев, родителей или начальства. Вы можете столкнуться с проблемой, разрешить которую сможет только время.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы будут сегодня успешными, если усмирят свои прихоти и капризы. День подходит, чтобы справиться с кризисом. Многим представителям знака Зодиака принесет пользу их правовая грамотность.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецысегодня не могут полагаться исключительно на своих друзей в разрешении жизненно важных проблем. Сегодня - не лучший период для рискованных поступков и опрометчивых выводов.

Рак (22.06 - 22.07)

Не исключено, что ракам сегодня придется участвовать в спорах. Ваши оппоненты будут особенно ативными. Положение дел может стать запутанным, вам потребуется помощь друзей.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы будут действовать исходя из принципов долга и морали. Возможно, круг общения сегодня сократится, а сложность задачи, которую предстоит решить, возрастет. Нестандартная ситуация потребует такого же решения.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам лучше идти по тропе здравого смысла и принципов. К обеду вы вспомните народную мудрость о том, что лучшее - враг хорошего. Вспомните, что никто не идеален, а ошибки - повод стать лучше.

Весы (24.09 - 23.10)

День сделает Весов не только организованными, но и расширит их власть в некоторых сферах жизни. Лучше откажитесь от рутинных дел в пользу модной выставки или интересного мероприятия.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Планы, которые поставили перед собой Скорпионы, разобьются о скалы суровой действительности. Возможны проблемы, связанные с неисполнительностью деловых партнеров или нарушением договоренностей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день заставит вас по новому взглянуть на проблемы, которые касаются дома и досуга. Романтичные натуры станут прагматичными, задумаются об экономии средств и планировании бюджета.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодняшние обстятельства превратят Козерогов в ответственных и надежных друзей, мудрых стратегов и тактиков, которым придется овладеть искусством компромисса для получения желаемого.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня настроение Водолеев может быть неустойчивым и зависеть от привычек. Займите себя интересным хобби, откажитесь от строгой диеты, приготовьте что-то вкусное. Порадуйте себя.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам лучше всего свести свои контакты до минимума и довериться судьбе. Не торопитесь внедрять новации в свою жизнь - вы мало что сможете выиграть, оказавшись на шаг впереди своих конкурентов.