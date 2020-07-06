В правительстве хотят вернуть космические зарплаты членам наблюдательных советов. Речь о государственных компаниях, которые курируются Кабмином - и в которых примерно половину мест в наблюдательных советах занимают иностранцы.

"Страна" уже рассказывала, кто сегодня заседает в Набсоветах и какая пропорция между иностранными гражданами и украинцами. В лучшем случае 50% на 50%.

В своей речи на увольнение правительства Гончарука президент Владимир Зеленский еще в марте пошутил, что украинцы в набсоветах скоро станут национальным меньшинством. Однако с тех пор ситуация не изменилась.

Правда, в части зарплат свои коррективы внес коронавирус. На время карантина месячное вознаграждение для членов НС ограничили 47 тысячами гривен - ранее это были сотни тысяч в месяц.

Однако на днях министр инфраструктуры Владислав Криклий призвал вернуть высокие зарплаты. Речь шла об "Укрзализныце", где, по мнению главы ведомства, Набсовет на грани ухода в отставку. О том же еще раньше заявил и главный реформатор при Зеленском Михиаил Саакашвили.

При этом уровень этих зарплат никак формально не привязан к результатам деятельности компаний.

"Страна" разбиралась, какие зарплаты скоро могут вернуть иностранцам в набсоветах и сравнила с тем, сколько получают их коллеги за рубежом.

"Укрзализныця" и "Приватбанк"

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала зарплаты членов набсовета железнодорожной компании до того, как в конце апреля урезал Кабмин.

За двадцать месяцев работы – с 1 сентября 2018-го по 30-е апреля 2020-го года - глава наблюдательного совета Шевки Аджунер получил более 13,8 млн грн.

Это в среднем по 700 тысяч гривен в месяц.

Другие члены совета - Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун - за тот же период получили по 11,73 миллиона – то есть почти 590 тысяч за месяц.

Олег Журавлев и Сергей Лещенко - единственные украинцы в набсовете "УЗ" - за первые четыре месяца 2020-го получили почти по полтора миллиона. Каждый месяц их зарплата составляла в среднем 350 тысяч гривен.

Адомас Аудицкас за двадцать месяцев получил почти 3,1 млн грн. В среднем за месяц - почти 390 тысяч гривен.

Также на днях стал известен уровень зарплат в государственном "Приватбанке". Глава его наблюдательного совета американка Шэрон Иски получает $2 тысячи в день. Ранее она работала в госказначействе США и была экспертом Международного валютного фонда.

Правда, работает Шэрон только десять дней в месяц. Получая таким образом 20 тысяч долларов или 540 тысяч гривен за этот период. Если же экстраполировать на месяц, то было бы порядка полутора миллионов.

"Как я понимаю, уровень заработной платы был установлен путем бенчмаркинга для аналогичных должностей того же уровня ответственности и опыта на украинском и европейском рынках", - объяснила уровень своих доходов Иски.

При этом глава набсовета даже не появляется в Украине, проживая во Флориде.

"Для заседаний набсовета я встаю в 2 часа ночи, очень часто я начинаю работу до 6 утра, потому что в Киеве в это время полдень", - рассказывает о своем тяжелом труде Иски.

"Да, мы понимаем, что наши зарплаты высоки по сравнению со средними в Украине, но они адекватны тому уровню квалификации, ответственности, затраченному времени и усилиям, которые необходимы для этих позиций", - заверила глава набсовета.

Правда, насчет последнего утверждения, есть серьезные сомнения.

На Западе платят вдвое меньше

Финансовый эксперт Павел Вернивский опубликовал зарплаты в набсоветах крупных западных компаний и сравнил их с украинскими аналогами.

"Если Криклий считает этот уровень зарплат нормальным, то покажите ему какие зарплаты у набсовета Дойче Бан. По уровню дохода, эта компания в 15 раз больше чем УЗ.

Вот если говорить про Deutsche Bahn. Самый большой оклад в 2017 получил Председатель Наблюдательного совета Utz-Hellmuth Felcht - 105 тысяч евро за год.

Далее:

Alexander Kirchner - 68 тыс евро.

Jürgen Krumnow - 60 тыс евро.

14 Членов набсовета получили компенсацию в размере от 30 до 40 тыс евро.

Общий размер годовой компенсации 20 Членам Наблюдательного совета Дойче Бан составил 909,9 тысяч евро", - пишет Вернивский.

То есть, если глава набсовета "УЗ" Шевки Аджунер получал в среднем 23 тысячи евро в месяц, то его коллега из "Дойче Бан" Уц-Гельмут Флехт - 8 750 евро. В два с половиной раза меньше.

И это при том, что немецкая железнодорожная компания в 15 доходнее украинской.

Далее Вернивский сравнивает выплаты иностранцам в Украине с теми, что они получают в других крупных западных компаниях.

"Так же ради интереса могу показать зарплаты совета директоров Airbus. И здесь мы тоже перещеголяли европейцев.

И я хочу напомнить, что Airbus только одна прибыль составляет как весь доход УЗ! А сама компания в десятки раз больше чем УЗ!

Председатель совета получает 200 тыс евро в год.

Члены совета - 80 тыс евро

Дополнительно так же оплачивается участие в Комитетах: 30 тыс для Председателя и 20 тыс для членов Набсовета.

Плюс каждое посещение собрания совета - 15 тыс для Председателя и 10 тыс для члена Совета. Так же можно присутствовать на собрании в дистанционном режиме (телефон), но тогда стоимость компенсации уменьшается в два раза.

При условии 10 собраний в год, член совета директоров может выйти на зарплату в 200 тысяч евро в год. Это максимум. К примеру, Жан-Пьер Кламадье, член совета директоров Airbus, заработал примерно 120 тысяч евро в год.

Ещё могу показать зарплаты набсовета Роллс-Ройса (по объему выручки компания в 5 раз больше УЗ).

Здесь мы тоже перещеголяли британцев. Только у главы набсовета зарплата 427 тыс. У всех остальных от 70￼ до 100 тысяч фунтов.

И мне интересно, где наши гениальные управляющие, если их снимут с должности, будут ещё получать такие зарплаты? Нигде! Потому что даже в крупнейших европейских компаниях таких зарплат нет. По моему кто-то кого-то разводит".

Эффективна ли работа иностранцев в набсоветах?

СБУ недавно подготовила для Кабмина отчет, эффективна ли работа набсовета "Укрзализныци". В нем утверждается, что нет.

"По выводам специалистов, с 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом. Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%", - говорится в тексте документа.

Также СБУ считает, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано, в том числе, со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов).

Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей компании".

Кроме того, в записке отмечается, что в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью более 85 млн грн с покупки консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов набсовета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты.

"Таким образом, сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили существующие проблемы функционирования общества", - подытожили в СБУ.

В принципе, жалкое состояние "УЗ" было видно невооруженным глазом - и супер-зарплаты "наблюдателей" с этим никак не коррелировались.

Вопрос только в том, решится ли власть принять политическое решение и поставить украинские госкомпании под контроль менеджеров, которые обходятся дешевле, а работают эффективнее.