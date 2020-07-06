В понедельник, 5 июля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус за сутки подтвердился у 41 ребенка. Всего с начала эпидемии заболели 3 550 ребенка.

Об этом Максим Степанов сообщил во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

"За прошедшие сутки заболело (коронавирусной болезнью Covid-19 - Ред.) 543 человека, из них 41 ребенка, а также 40 медработников. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 327 пациентов", - сказал он.

Степанов уточнил, что всего с начала эпидемии заболели 49 043 украинца. Кроме того, Covid-19 подтвердился у 7 030 медиков.

Переболели коронавирусом 21 703 украинца. Количество летальных случаев составляет c начала пандемии 1 262 человека.

Минздрав заявил, что коронавирусом за сутки заболел 41 ребенок. Смотреть с 3:30. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по данным СНБО, по состоянию на утро понедельника коронавирус подтвердился у 543 человек. Больше всего зараженных обнаружили во Львовской области - 104 украинца.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве опровергли миф о том, что коронавирусом можно заразиться через обувь.