Около 03.00 в понедельник, 6 июля, в Закарпатской области на окраине города Мукачево стреляли из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по зданию комплекса отдыха "Аква сити". Ранее в Днепре из аналогичного оружия обстреляли жилой дом.

О ЧП передает местное издание mukachevo.net со ссылкой на местных жителей.

Предварительно сообщается о повреждении 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки. На одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.

Фото: mukachevo.net

В полиции подробности инцидента пока не сообщали.

Как сообщала "Страна", в Краматорске на чердаке многоэтажного дома обнаружили три гранатомета. Об опасной находке сообщили местные жители.

Напомним, что в США констатировали превращение Украины после начала АТО (ООС) в "оружейный супермаркет".