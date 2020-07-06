Сотни ученых из разных стран мира обратились к руководству ВОЗ с призывом пересмотреть рекомендации по защите от коронавируса SARS-CoV-2 (Covid-19) на фоне фиксирования рекордного суточного прироста числа заражений инфекцией в мире. Об этом сообщает DW.

Ученые подчеркивают необходимость переоборудовать вентиляционные системы в школах, домах престарелых, жилых домах и на предприятиях. В частности, по мнению экспертов, в таких системах необходимо установить более мощные воздушные фильтры и минимизировать рециркуляцию воздуха.

В открытом письме, которое на следующей неделе планируется опубликовать в одном из научных журналов и на который в субботу, 4 июля, ссылается издание The New York Times, 239 ученых из 32 стран представили доказательства того, что этот вид коронавируса передается через воздух в еще более мелких частицах, которые гораздо дольше задерживаются в воздухе, чем это считалось ранее.

В материале также говорится о том, что, учитывая новые данные, медицинским работниками, вероятно, понадобятся более профессиональные маски типа N95, которые могут отфильтровывать маленькие частицы. А для уничтожения вирусных частиц, циркулирующих в воздухе в закрытых помещениях, может потребоваться ультрафиолетовое излучение.

Как сообщала "Страна", в ВОЗ остановили испытание трех препаратов от коронавируса, которые ранее внесли в протокол лечения в Украине. Там показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир практически никак не влияют на уровень смертности от Covid-19.

Напомним, что в ООН призвали немедленно прекратить все войны в мире из-за коронавируса.