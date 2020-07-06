По данным на утро понедельника, 6 июля, в Украине зарегистрировано уже 49 043 случая заражения Covid-19. Вчера, 5 июля в нашей стране было отмечено 48 500 случаев. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 543 человека. Умерло с начала эпидемии 1 262 человека (+ за сутки 13 человек), выздоровели в общей сложности 21 703 украинца (+327 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), приведенные на официальном сайте.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве опровергли миф о том, что коронавирусом можно заразиться через обувь.

Так же мы рассказывали, что в Индии для защиты от коронавируса бизнесмен носит маску из чистого золота.

В маске, сделанной из тонкой золотой пластины, просверлены мелкие отверстия, чтобы можно было дышать. Кураде признался журналистам, что "не уверен в эффективности такого способа защиты". Однако решил приобрести драгоценное средство защиты после того, как увидел на другом человеке серебряную маску.