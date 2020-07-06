Секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что затеянная Уляной Супрун реформа Минздрава привела к тому, что в Украине на момент пандемии коронавируса Covid-19 не было главного санитарного врача. Именно он и должен отвечать за санитарно-эпидемиологическое состояние нашей страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны предложил назначить таковым Виктора Ляшко. Об этом сообщает "УП".

"И я могу сказать, что непосредственно имел отношение к появлению Виктора Ляшко. Это произошло 11 февраля, когда мы в Совете нацбезопасности собрали большое совещание, была министр Скалецкая и по крайней мере, человек 35-40, и я спрашиваю: "А где наш главный санитарный врач?". И тут такая тишина. Я говорю: "Я не понял". Ответ: "А у нас его нет". Я говорю: "Подождите, как нет главного санитарного врача, сейчас мы в ситуации пандемии?".

Я говорю: "А кто здесь заместители министра, они есть?". Говорят: "Да". Было там три заместителя. Виктор встал и говорит: "Я заместитель". Я говорю: "Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом". Вот так это произошло"", - сказал секретарь СНБО.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об изменении медреформы Супрун. Он пообещал "рыночные" зарплаты врачам и качественное лечение.

Напомним, что власти Украины пообещали руководству МВФ продолжить медреформу Супрун, несмотря на ее критику от президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения страны Максима Степанова.