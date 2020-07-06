Сегодня, 6 июля, в Украине пройдет ВНО по иностранным языкам. Около 3 тысяч абитуриентов сегодня, в течение 2,5 часов будут выполнять тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

"Допуск участников в пункты тестирования начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - говорится в сообщении.

В Центре напоминают, что вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии следующих документов



- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;



- паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;



- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.



Участник не будет допущен в пункт проведения ВНО в случае:



- невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія";



- опоздания.



"Невозможность использовать цифровой паспорт в государственном приложения "Дія" вместо бумажного документа или пластиковой ID-карты связана с техническими и организационными особенностями проведения внешнего независимого оценивания", - пояснили в УЦОКО.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за снижения пороговых баллов ВНО выпускников с максимальной оценкой может быть больше, чем в прошлом году.