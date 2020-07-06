В России произошла очередная авиационная катастрофа. Трагедия в этот раз разыгралась в Ростовской области. Здесь прямо в водоем рухнул частный вертолет Ми-2.

В результате авиационного крушения погиб один человек, еще один получил травмы. По предварительным данным спасателей, причиной трагедии стал внезапный отказ двигателя. Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Уже известно, что вертолет Ми-2 рухнул во время обработки рисовых чеков в районе поселка Кирсалово.

Ранее "Страна" сообщала, что в России, в ходе испытаний, разбился истребитель-невидимка пятого поколения Т-50.

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