Под Ростовом разбился частный вертолет, один человек погиб
В России произошла очередная авиационная катастрофа. Трагедия в этот раз разыгралась в Ростовской области. Здесь прямо в водоем рухнул частный вертолет Ми-2.
В результате авиационного крушения погиб один человек, еще один получил травмы. По предварительным данным спасателей, причиной трагедии стал внезапный отказ двигателя. Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канале.
Уже известно, что вертолет Ми-2 рухнул во время обработки рисовых чеков в районе поселка Кирсалово.
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