Избирательная комиссия Сербии завершила подсчет голосов и официально объявила итоги парламентских выборов, абсолютную победу на которых одержала Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича.

Согласно результатам выборов, СПП получила 60,65% голосов избирателей, что принесло ей 188 мандатов (всего в парламенте Сербии 250 мест Ред.). Таким образом, правящая партия получила возможность самостоятельно сформировать Кабинет министров. Об этом сообщает телеканал РТС.

Также в парламент прошли Социалистическая партия Сербии - 10,38% и 32 депутатских места, блок СПАС - 3,83% и 11 мандатов. Всего в выборах принимала участие 21 партия, 14 из которых не смогли преодолеть проходной порог в 3%. Добавим, что выборы в Сербии состоялись 21 июня и стали первым голосованием в Европе с начала пандемии коронавируса.

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