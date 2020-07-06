В Донецкой области произошла крупная авария на водоводе, которая оставила без воды жителей пяти городов. Об этом донецкий губернатор Павел Кириленко сообщил в соцсети.

"Дружковка, Константиновка и частично Торецк останутся без воды. Кроме того, будет сокращена подача на Славянск и Краматорск.

Это следствие порыва, который произошел на участке магистрального водовода диаметром 1400 мм между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода. Ремонтные бригады уже выехали на место. О ходе ремонта и сроках его завершения будет сообщено, только ремонтники оценят масштаб аварии. Жителей указанных городов просим сделать необходимый запас воды", - написал губернатор.

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