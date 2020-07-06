Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Иран пообещал передать во Францию на расшифровку "черные ящики" сбитого лайнера МАУ до 20 июля.

"Черные ящики во Францию ​​еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французских властей принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе в качестве членов группы по техническому расследованию.

Стороны, получившие убытки в результате катастрофы, наконец согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной по привлечению Ирана к ответственности, и компенсации родственникам погибших. Кроме того, украинская сторона ставит целью еще и получения компенсации "Украинская авиалиниям", - рассказал Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее "Страна" сообщала, что Украина готова к международным судам с Ираном из-за сбитого лайнера МАУ.