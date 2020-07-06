Иран обещает передать Франции черные ящики сбитого лайнера МАУ до 20 июля
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Иран пообещал передать во Францию на расшифровку "черные ящики" сбитого лайнера МАУ до 20 июля.
"Черные ящики во Францию еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французских властей принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе в качестве членов группы по техническому расследованию.
Стороны, получившие убытки в результате катастрофы, наконец согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной по привлечению Ирана к ответственности, и компенсации родственникам погибших. Кроме того, украинская сторона ставит целью еще и получения компенсации "Украинская авиалиниям", - рассказал Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее "Страна" сообщала, что Украина готова к международным судам с Ираном из-за сбитого лайнера МАУ.