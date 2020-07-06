В США снова произошла стрельба в публичном месте, которая привела к человеческим жертвам. В городе Гринвилл (штат Южная Каролина - Ред.), в ночном клубе Lavish Lounge один из посетителей открыл стрельбу по гостям заведения во время проходящей там вечеринки. В клубе выступал популярный хип-хоп исполнитель Foogiano.

Жертвами стрельбы стали женщина и охранник ночного клуба. Они были убиты на месте. При этом ранения получили еще восемь посетителей клуба, их срочно госпитализировали в местные больницы. Об этом сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь после того, как один из гостей клуба обвинил его в краже драгоценного украшения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Канаде киллер в форме полицейского расстрелял 16 человек и сжег их дома.