Вчера, 5 июля, в Мексике произошло очередное ЧП. Здесь, в штате Кинтана-Роо на востоке страны реактивный самолет Hawker XB-RCM рухнул прямо на шоссе.

Крушение произошло около 07:50 (15:50 по по Киеву - Ред.) на 61 километре трассы Чунхухуб - Хосе Мария Морелос. После падения самолет загорелся, а пилот скрылся с места ЧП.

Министр общественной безопасности Мексики Альберто Капелла призвал граждан избегать района катастрофы. А в соцсети появились кадры горящего самолета.

🇲🇽#MÉXICO | Más imágenes del avión que se incendió al aterrizar en la carretera Chunhunhub - José María Morelos en Quintana Roo. Presuntamente transportaba droga y habría sido detectada por las Fuerzas Armadas en pleno vuelo y los tripulantes habrían aterrizado para escapar. pic.twitter.com/sk3q4BHxN0 — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 5, 2020

Альберто Капелла сообщил, что самолет связан с преступной деятельностью. Это удалось выяснить по его регистрационному номеру. Происшествие будут расследовать федеральные власти.

Участок дороги перекрыли военные и полицейские. О пострадавших ничего не известно. Предположительно, самолет летел из Южной Америки и вез около тонны кокаина.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мексике под землей столкнулись два поезда метро, один человек погиб, 40 ранены.