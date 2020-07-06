На борту самолета было около тонны кокаина, фото: pixabay.com

Вчера, 5 июля, в Мексике произошло очередное ЧП. Здесь, в штате Кинтана-Роо на востоке страны реактивный самолет Hawker XB-RCM рухнул прямо на шоссе. 

Крушение произошло около 07:50 (15:50 по по Киеву - Ред.) на 61 километре трассы Чунхухуб - Хосе Мария Морелос. После падения самолет  загорелся, а пилот скрылся с места ЧП.

Министр общественной безопасности Мексики Альберто Капелла призвал граждан избегать района катастрофы. А в соцсети появились кадры горящего самолета.

Альберто Капелла сообщил, что самолет связан с преступной деятельностью. Это удалось выяснить по его регистрационному номеру. Происшествие будут расследовать федеральные власти.

Участок дороги перекрыли военные и полицейские. О пострадавших ничего не известно. Предположительно, самолет летел из Южной Америки и вез около тонны кокаина.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мексике под землей столкнулись два поезда метро, один человек погиб, 40 ранены.

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