В Минздраве опровергли миф о том, что коронавирусом можно заразиться через обувь
В Министерстве здравохранения Украины развенчали очередной миф о коронавирусе, который якобы может передаваться через обувь.
Разъяснение было опубликовано в Facebook ведомства.
По словам экспертов, обувь не контактирует с дыхательными путями. Поэтому сняв ее и тщательно помыв руки, можно не беспокоиться о заражении.
Впрочем, в семьях с маленькими детьми стоит уличную обувь держать подальше от малышей, чтобы те не контактировали с ней и не подцепили какую-нибудь другую инфекцию.
Ранее мы писали, что Министерство здравохранения Украины опровергло миф о якобы пожизненной заразности коронавируса: человек, заболевший Covid-19, не становится его пожизненным носителем.
Мы также объясняли почему нельзя лечить коронавирус Covid-19 антибиотиками.