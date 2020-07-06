В Министерстве здравохранения Украины развенчали очередной миф о коронавирусе, который якобы может передаваться через обувь.

Разъяснение было опубликовано в Facebook ведомства.

По словам экспертов, обувь не контактирует с дыхательными путями. Поэтому сняв ее и тщательно помыв руки, можно не беспокоиться о заражении.

Впрочем, в семьях с маленькими детьми стоит уличную обувь держать подальше от малышей, чтобы те не контактировали с ней и не подцепили какую-нибудь другую инфекцию.

Ранее мы писали, что Министерство здравохранения Украины опровергло миф о якобы пожизненной заразности коронавируса: человек, заболевший Covid-19, не становится его пожизненным носителем.

Мы также объясняли почему нельзя лечить коронавирус Covid-19 антибиотиками.