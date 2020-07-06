В Индии бизнесмен Шанкар Кураде из города Пуна, что в 150 км к юго-востоку от Мумбаи, носит защитную маску от коронавируса из золота. За нее мужчина заплатил около 4 тысяч долларов (примерно 148 тысяч гривен).

Об оригинале сообщают многие индийские издания.

В маске, сделанной из тонкой золотой пластины, проверчены мелкие отверстия, чтобы можно было дышать. Кураде признался журналистам, что "не уверен в эффективности такого способа защиты". Однако решил приобрести драгоценное средство защиты после того, как увидел на другом человеке серебряную маску.

Зимой "Страна" сообщала о другом странном индусе, который у могилы матери свел счеты с жизнью, потому что заподозрил у себя коронавирус.

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