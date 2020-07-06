В Крыму определили, кто из въезжающих на полуостров обязан соблюдать обсервацию. На 14 дней должны быть изолированы люди, которые приезжают из зарубежных стран. А вот для жителей "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами сделано исключение.

Соответствующие изменения внес в свой указ от 17 марта 2020 года "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Обязать граждан, зарегистрированных по месту пребывания или

по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым (за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республик и при наличии паспорта гражданина Российской Федерации), которые прибывают на территорию Республики Крым из зарубежных стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора", - сказано в документе.

Указ вступил в силу с момента опубликования - то есть с 3 июля.

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