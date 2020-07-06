Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к тому, что Россия может попытаться вторгнуться в страну с юга. По его словам, дальность ракетного комплекса "Нептун", который есть на вооружении у украинской армии, позволяет стрелять с материковой Украины по целям в районе Севастополя.

Об этом командующий контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил "Думской" в интервью, которое было опубликовано 5 июля.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война", – сказал он.

На вопрос журналистки, рассматривает ли он вариант попытки российских войск "прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал", адмирал ответил, что не исключает таких действий со стороны РФ.

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим... Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", – объяснил Неижпапа.

Ранее "Страна" писала, что ВСУ наращивают силы в направлении Крыма из-за возможного вторжения России.

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