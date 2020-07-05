Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сильная жара в понедельник будет на юге, востоке и в центре Украины, "пекло пекельное", по ее словам. На западе и севере страны температура будет около +30 градусов, а в некоторых западных регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом синоптик рассказала в видео, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.

Наталья Диденко пообещала, что в ночь на праздник Ивана Купала можно будет прыгать через костер и пускать веночки по воде потому что в это время не будет больших дождей. А вот днем на праздник Ивана Купала, 7 июля, почти по всей территории страны будут дожди, в некоторых местах ожидаются ливни и шквальный ветер в западных областях страны.

Также синоптик пообещала, что 8 июля температура "спустится вниз как по горке" и существенно снизится. На юге и на востоке жара немного спадет 9 и 10 июля.

В Киеве в понедельник, 6 июля, будет жарко и сухо. Во вторник в столице может быть сильный ливень и шквальный ветер, а в среду, 8 июля, в столице будет не жарко - около +22 градусов тепла днем.

Мы публиковали карту погоды на понедельник, 6 июля.

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