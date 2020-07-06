На День независимости США президент Дональд Трамп посетил гору Рашмор в Южной Дакоте, там где находится знаменитый монумент с четырьмя президентами. Он произнес речь, посвященную 244-й годовщине провозглашения независимости и текущим событиям в Соединенных Штатах.

"Страна" приводит ключевые тезисы выступления главы Белого дома.

Трамп начал с того, что 4 июля каждый американский патриот должен быть полон радости, потому что он "живет в самой прекрасной стране в мировой истории, и скоро она станет еще более великой, чем когда-либо прежде".

Он отметил, что отцы-основатели сделали революцию не только в органах власти, но и идейную - "в стремлении к справедливости, равенству, свободе и процветанию".

Ни одна нация не сделала больше для улучшения условий жизни людей, чем США. И никто не сделал больше для продвижения человеческого прогресса, чем граждане нашей великой нации", - сказал Трамп.

Затем он отметил, что существует растущая опасность, которая угрожает каждому достижению, за которое предки американцев боролись до последней капли крови.

"Наша нация стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и зомбированию наших детей.

Разъяренные толпы пытаются снести статуи наших основателей, осквернить наши самые священные памятники и спровоцировать волну насильственных преступлений в наших городах. Многие из этих людей понятия не имеют, почему они это делают, но некоторые точно знают, что делают. Они думают, что американский народ слабый, мягкий и покорный. Но нет, американский народ силен и горд, и он не допустит, чтобы наша страна и все ее ценности, история и культура были отобраны у них.

Одним из их политических инструментов является "отмена культуры" - изгнание людей с работы, клеймение позором несогласных и требование полного подчинения со стороны любого инакомыслящего. Это сама суть тоталитаризма, и он совершенно чужд нашей культуре и нашим ценностям, и ему абсолютно нет места в США. Эта атака на нашу свободу, нашу великолепную свободу должна быть остановлена, и она будет остановлена очень быстро. Мы разоблачим это опасное движение, защитим наших детей, положим конец этому радикальному нападению и сохраним наш любимый американский образ жизни.

В наших школах, наших отделах новостей, даже в наших корпоративных залах заседаний появился новый крайне левый фашизм, который требует абсолютной лояльности. Если вы не говорите на его языке, не выполняете его ритуалы, не читаете мантры и не следуете его заповедям, вас подвергают цензуре, изгнанию, занесению в черный список, преследованию и наказанию. Этого не случится с нами.

Не заблуждайтесь: эта левая культурная революция призвана аннулировать американскую революцию. Тем самым уничтожается та цивилизация, которая спасла миллиарды людей от нищеты, болезней, насилия и голода и подняла человечество на новую высоту: достижений, открытий и прогресса.

Чтобы сделать это возможным, они полны решимости снести все памятники, символы и стереть память нашего национального наследия", - произнес Трамп.

Далее он заявил, что именно поэтому подписал указ об уголовном преследовании вандалов, разрушающих памятники.

"Жестокий беспредел, который мы видели на улицах городов, управляемый либеральными демократами, во всех случаях является предсказуемым результатом многолетней идеологической обработки и предвзятости в учреждениях образования, в журналистике и других культурных учреждениях.

Вопреки всем законам общества и природы, наших детей учат в школе ненавидеть свою страну и полагать, что мужчины и женщины, которые ее построили, были не героями, а злодеями. Радикальный взгляд на американскую историю - это паутина лжи. Вся перспектива стерта, все достоинства замалчиваются, все мотивы и факты искажаются, а каждый недостаток выпячивается так, чтобы история была вычищена и извращена до неузнаваемости", - полагает президент.

После этого Трамп довольно пространно перечислял заслуги президентов, чьи изображения высечены в горе Рашмор: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Затем он снова вернулся к современности.

"Радикальная идеология, нападающая на нашу страну, продвигается под флагом социальной справедливости. Но на самом деле она разрушает справедливость и общество. Она превращает справедливость в инструмент разделения и мести, наше свободное общество равных возможностей - в среду репрессий, доминирования и отчуждения", - сказал Трамп.

Вслед за этим он перечислил основные американские ценности, как он их понимает.

"США - самая справедливая и исключительная нация из когда-либо существовавших на Земле.

Мы гордимся тем фактом, что наша страна была основана на иудео-христианских принципах, и мы понимаем, что эти ценности значительно продвинули дело мира и справедливости во всем мире.

Мы знаем, что американская семья является основой американской жизни.

Мы признаем право и моральный долг каждой нации охранять свои границы. И мы строим стену.

Мы помним, что правительства существуют для защиты безопасности и счастья своих людей. Нация должна заботиться в первую очередь о своих гражданах. Сначала мы должны позаботиться об Америке. Пора.

Мы считаем, что наших детей следует учить любить свою страну, чтить нашу историю и уважать наш великий американский флаг", - сказал президент.

Место, где выступал Трамп, является одним из символов США. До колонизации Америки гора Рашмор на языке обитавших в той местности племен лакота называлась "Шесть праотцов". Но в 1930 году ее переименовали в честь бизнесмена Чарльза Рашмора (1857-1931). Он выделил на строительство скульптур президентов 5000 долларов - огромную по меркам начала ХХ века сумму.

Ранее "Страна" приводила фрагмент речи Трампа о том, что США низложили фашистов.

Мы также сообщали о том, что глава США разрешил сажать до 10 лет за снос памятников, о чем он упоминал в речи у горы Рашмор.