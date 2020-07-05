Патрульные спасли мужчину, который пытался сделать харакири ножницами
Патрульные полицейские Киева спасли мужчину от самоубийства. Они оказали ему первую помощь после попытки наложить на себя руки. Мужчина сопротивлялся полицейским.
Об этом сообщает пре-служба патрульной полиции столицы.
В сообщении говорится, что днем 1 июля в полицию позвонила гражданка и сообщила, что ее муж пытается покончить с собой.
Приехав по указанному адресу полицейские обнаружили пожилого мужчину, который истекал кровью. По словам женщины, он ножницами нанес себе несколько ударов в область подреберья. Мужчина вел себя агрессивно, кричал и не давал инспекторам предоставить ему домедицинскую помощь.
С каждой минутой ситуация усложнялась. Поэтому полицейские действовали решительно и немедленно. Пока патрульный Василий Василюк держал за руки потерпевшего, его напарнику - Валентину Горину удалось сделать перевязку.
Впоследствии, после оказания экстренной помощи медики госпитализировали гражданина.
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