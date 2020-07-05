Патрульные полицейские Киева спасли мужчину от самоубийства. Они оказали ему первую помощь после попытки наложить на себя руки. Мужчина сопротивлялся полицейским.

Об этом сообщает пре-служба патрульной полиции столицы.

В сообщении говорится, что днем 1 июля в полицию позвонила гражданка и сообщила, что ее муж пытается покончить с собой.

Приехав по указанному адресу полицейские обнаружили пожилого мужчину, который истекал кровью. По словам женщины, он ножницами нанес себе несколько ударов в область подреберья. Мужчина вел себя агрессивно, кричал и не давал инспекторам предоставить ему домедицинскую помощь.

С каждой минутой ситуация усложнялась. Поэтому полицейские действовали решительно и немедленно. Пока патрульный Василий Василюк держал за руки потерпевшего, его напарнику - Валентину Горину удалось сделать перевязку.

Впоследствии, после оказания экстренной помощи медики госпитализировали гражданина.

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