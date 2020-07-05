Коронавирус нового типа, вероятно, не был создан в лаборатории Китая, а находился во всем мире задолго до пандемии в спящем состоянии. Он проявился при определенном сочетании природных факторов.

Об этом в интервью The Daily Telegraph сказал старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон.

По словам Джефферсона, есть свидетельства того, что вирус присутствовал в разных странах Европы и Америки до его проявления в Азии. Например, испанские специалисты находили вирус SARS-CoV-2 в сточных водах Барселоны еще в марте прошлого года. Также следы нового короавируса выявляли в образцах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре 2019 года, а в ноябре прошлого года - в сточных водах бразильского города Флорианополис.

"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды", - полагает ученый.

Также в подтверждение своей версии он привел случай во время пандемии испанки, от которой с 1918 по 1920 годы погибли до 100 миллионов человек. Джефферсон напомнил, что в 1918 году от испанского гриппа умерли около 30% населения Западного Самоа, хотя у них не было никаких контактов с внешним миром.

"В случае с испанским гриппом происходили странные вещи", - отметил Джефферсон, добавив, что нечто подобное наблюдается и с распространением коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что в искусственном происхождении вируса в КНР уверен Дональд Трамп.