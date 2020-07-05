В Китае объявили третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы в одном из регионов. В автономном регионе Внутренняя Монголия повышенный уровень опасности, потому что там подтвердили болезнь у мужчины, который попал в местную больницу.

Об этом сообщает Telegram-канал RT.

В автономном районе Внутренняя Монголия в хошуне Урад-Чжунци до конца 2020 года объявлен повышенный уровень угрозы.

Власти рекомендовали не охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Напомним, что в аймаке Ховд, что в западной Монголии, обнаружена вспышка бубонной чумы. В связи этим 29 июня в двух сомонах аймака был введен на неопределенный срок карантин.

Мы писали, что в Китае несколько случаев заражения чумой были осенью прошлого года.