В 81-й горбольнице Москвы, что на Лобненской улице, произошел дикий случай. 84-летний пациент избил 88-летнего соседа по палате ходунками. В результате травм жертва нападения скончалась.

Подробности жуткой истории сообщила газета "Московский комсомолец".

Оба пенсионера страдали онкологическими заболеваниями: у одного диагностировали рак легкого, у другого – рак желудка. Их госпитализировали в клинику из-за повышенного давления.

Врачам удалось стабилизировать состояние обоих дедушек. После курса терапии их поместили в четырехместную палату.

В ночь на пятницу, 3 июля, произошло нападение. Два других человека в палате не могут ничего о нем рассказать, так как один плохо воспринимает реальность в результате тяжелого инсульта, а второй крепко спал после снотворного. А сам дряхлый злоумышленник утверждает, что прекрасно помнит моменты до и после нападения, а что происходило между просветлениями – для него загадка.

Следователи приблизительно восстановили картину убийства. 84-летний преступник встал среди ночи, разбил стакан, схватил ходунки инсультника, пробрался к кровати 88-летней жертвы и начал ее избивать. Пенсионер вложил всю силу в удары и с ходу сломал соседу четыре ребра. Тот сполз на пол. На шум прибежала медсестра. Буйный мужчина погнался за ней. В коридоре женщина сумела прижать дебошира к стене каталкой, а явившиеся на звуки борьбы другие медработники смогли его обезвредить.

Избитого больного спасти не смогли. Его родные скептически отнеслись к квалификации инцидента (нападавшего обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть). Они уверены, что речь идет именно об убийстве. Хотя никакого внятного мотива задержанный так и не назвал.

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