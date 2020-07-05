В Херсонской области откроют детский лагерь. Он будет работать в тестовом режиме. В нем будут соблюдать все нормы, которые разработал Минздрав.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы с осторожностью относимся к открытию (летних лагерей - Ред.). Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями ... Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем " пилот ", попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней для детей из области", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля деятельность детских лагерей запрещена, поскольку во время организованного отдыха детей часто происходят вспышки не только воздушно-капельных инфекций, но и острых кишечных.

В этом контексте он вспомнил о вспышке кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет на базе в Кирилловке, где "не прислушались к требованиям карантина и открылись без разрешительных документов".

Ранее министр Степанов заявлял, что в Украине не откроют лагеря раньше 31 июля.

Также мы писали, что глава Минздрава обвинил украинцев в ухудшении эпидемической ситуации и привел в пример Европу.