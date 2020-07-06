В американской предвыборной кампании может появиться очень неожиданный персонаж.

43-летний темнокожий рэпер Канье Уэст, муж модели и светской дивы Ким Кардашьян, в своем "Твиттере" объявил, что идет в президенты, а в комментариях его поддержал знаменитый предприниматель и владелец "Теслы" Илон Маск. Кардашьян разместила под твитом мужа картинку с американским флагом.

"Теперь мы, веря в Бога, объединив наше видение и выстраивая наше будущее, должны осуществить потенциал Америки. Я выдвигаюсь в президенты Соединенных Штатов!" - такой твит опубликовал Уэст в День независимости 4 июля.

Заявление музыканта вызвало в соцсетях серьезный резонанс с миллионами лайков и репостов. Реакция была разной - от шуток вроде "слишком поздняя регистрация" до призывов "помогите этому человеку".

Другие считают, что Уэст так решил подсобить Трампу, отобрав голоса у Байдена.

"Не обманывайтесь хэштегами #kanye2020 и #kanyewest2020. Он сознательно помогает Трампу, становясь кандидатом от третьих лиц", - написал один и пользователей.

А вообще многие не поняли, пошутил ли любитель эпатажа Уэст или серьезно намерен баллотироваться, тем более до выборов осталось всего ничего - четыре месяца.

Разбирались, пойдет ли рэпер в президенты и какие у него шансы.

Ход "черным"

Главными конкурентами на выборах выступают действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп и экс-вице-президент США, демократ Джо Байден.

У Трампа на фоне пандемии и "черного майдана" рейтинги просели и сейчас он, по данным соцопросов, уступает Байдену примерно 10%. Но эксперты полагают, что до выборов Трамп еще может "подтянуться", и шансы на победу у него все еще есть.

А появление такого нестандартного кандидата как Уэст способно помочь изменить расклады - в пользу Трампа, поскольку рэпер может отобрать часть голосов "цветного" электората и молодежи у Байдена.

При этом Уэст относится к числу немногих американских музыкантов, который открыто высказывался в поддержку президента Трампа - называл его "хорошим парнем", даже "братом" и надевал фирменную трамповскую кепку "Сделаем Америку снова великой".

По словам экспертов, теоретически Уэст успевает зарегистрироваться как независимый кандидат или от третьей партии, хотя дедлайны уже "горят".

"В части штатов регистрация уже завершилась, но в других такая возможность еще есть. Это означает, что Уэст может столкнуться с техническими сложностями. Например, он уже не может собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей в таких штатах, как Мэн, Нью-Йорк, Техас, Северная Каролина, Нью-Мексико, так как дедлайн истек там еще 25 июня. В еще нескольких ключевых штатах сроки истекают в середине июля-начале августа. Если рэпер не успеет зарегистрировать свою кандидатуру в каких-то штатах, то на их территории его фамилии попросту не будет в избирательных бюллетенях", - рассказал "Стране" журналист USA Today Брайан Александер.

В целом же, по словам экспертов, рэперу будет сложно начинать предвыборную кампанию в середине лета, когда выборы на носу.

"Еще как вариант его может поддержать какая-либо третья партия или он может зарегистрировать новую. Есть версия, что если Уэст действительно пойдет в президенты, то он оттянет часть голосов темнокожих избирателей у Байдена. Афроамериканцы ведь не только Трампа не поддерживают, но и от Байдена как от представителя истеблишмента не в восторге. То есть выдвижение Уэста по большому счету выгодно Трампу. По одному из мнений, между ними может быть некая договоренность. А вообще не секрет, что у Трампа рассматривают рэпера как одного из возможных преемников - но уже на следующих выборах. Поэтому скорее всего Уэст может баллотироваться от негласной силы "трампистов" в 2024 году", - говорит нам вашингтонский политолог Питер Стоун.

"Преемник Трампа"

Американист Дмитрий Дробницкий также полагает, что заявление Уэста означает начало борьбы за наследие Трампа.

"Впереди еще весьма непредсказуемые и исторически важные президентские выборы ноября 2020 года, однако в республиканских кругах уже ведутся разговоры о 2024-м. Независимо от того, кто победит на выборах 3 ноября 2020 года, наследие Трампа, а точнее — трампизма, никуда не денется. Очень сложно будет выиграть республиканские праймериз с какой-либо программой, кроме той, что Трамп выдвинул в 2016-м, останутся трамповские избиратели всех возрастов, останутся идеи правого национал-популизма и их носители, показавшие свою силу в 2016-м, останутся и проблемы, которые "возвращением к нормальности" не решить. Поэтому уже сейчас ведется своего рода внеконкурсный кастинг преемников Трампа, чье время настанет в 2024-м. Помимо очевидных кандидатур - вроде вице-президента Майка Пенса и бывшего посла США в ООН Никки Хейли - всплывают имена и более экзотических фигур. Например, известного рэпера Канье Уэста. Он уже "взорвал" общественное мнение своей поддержкой Дональда Трампа. И вот теперь вполне может поиграть на политическом поле", - написал Дробницкий в своем "Телеграмм"-канале.

Демократы уже возмутились заявлением Уэста, фактически напрямую назвав его "техническим кандидатом" Трампа.

"Он примет на себя голоса от чернокожих людей, которые пошли бы голосовать за Байдена. Вот так Гор проиграл Бушу. Республиканская партия играет грязно, чтобы победить любой ценой", - написала в "Твиттере" представительница демократической партии Марта Уилсон.

Отреагировали и в лагере республиканцев.

Республиканец Джозеф Теодор Льюис пошутил о том, что Маск станет вице-президентом Уэста, а также прокомментировал новость о планах рэпера на своей странице.

"Канье хочет отобрать голоса у Байдена?" - написал Льюис.

Впрочем, к рэперу есть вопросы и среди темнокожих, в среде которых он считается не таким уж своим.

"Во-первых, всем известно о том, что он - ярый фанат Трампа. Во-вторых, он часто попадал в скандалы со своими заявлениями совсем не в защиту темнокожих, например, о том, что рабство было выбором черных людей в Америке. При этом в его пользу может сыграть тот факт, что его отец, Рэй Уэст, состоял в партии "Чёрных пантер" - радикальной организации темнокожих, которая боролась за права темнокожих. А еще он выпустил клип о коронавирусе и Black Lives Matter. Так что отношение среди афроамериканцев е нему двоякое, хотя по цвету кожи, конечно, многие считают за своего", - говорит Стоун.

В апреле 2018 года даже провели опрос - после того, как Уэст начал публично восхвалять Трампа. Социсследование показало, что только 9% темнокожих и 13 процентов опрошенных демократов положительно относятся к нему. Это по сравнению с 20 процентами белых взрослых и 34 процентами опрошенных республиканцев.

Реклама нового альбома?

По другой версии, Уэст решил пропиариться.

"Говорят, что твит о выдвижение в президенты рэпер на самом деле мог написать ради рекламы нового альбома. И, кстати, он не первый раз говорит о президентстве", - говорит нам Александер.

Впервые о президентских амбициях Уэст заявлял пять лет назад, когда еще связывал себя с Демократической партией США. Но обещал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

"Только после 2024", - заявлял он в интервью. Называя 2024 год, рэпер, очевидно, намекал на то, что до окончания последнего из двух возможных сроков Трампа, он даже и думать не будет о выдвижении.

А в январе 2019 года он снова написал в "Твиттере" загадочное "2024", что многие истолковали как подтверждение идеи о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру именно в этом году.

Кстати, Уэст не раз попадал в скандалы, в том числе на международном уровне. Например, в сентябре 2013 года его раскритиковала правозащитная организация Human Rights Foundation за выступление на свадьбе Айсултана Назарбаева, внука президента Казахстана, в конце августа.

Ситуацию с правами человека в Казахстане на Западе считают проблемной, из-за чего там отказывались выступать ряд других музыкантов, среди которых Стинг. По информации сайта TMZ, за выступление рэпер получил 3 миллиона долларов.

Чем известен Канье Уэст

43-летний американец Канье Уэст вырос в Чикаго и с детства был связан с музыкой. Его родители развелись, когда мальчику исполнилось 3 года. Мать Донда занимала пост декана факультета в вузе и успела пожить с сыном в Китае по программе обмена.

Уэст в 5 лет начал писать стихи, он учился в средней школе Поларис на "четверки-пятерки" и мечтал о том, чтобы разрабатывать компьютерные игры.

Со временем интерес к музыке перевесил и он даже бросил обучение в университете, когда ему было 20 лет. В 2000-х прославился как продюсер Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиши Киз. В 2004 году выпустил дебютный альбом под названием The College Dropout и со временем стал величайшим артистом XXI века, самым продаваемым исполнителем.

В качестве дизайнера работал с компаниями Nike, Louis Vuitton, а в 2013 году линию одежды YEEZY совместно с Adidas. Он также основал лейбл GOOD Music и креативное агентство DONDA.

В клипе "Closed On Sunday" показал всю свою семью, являющейся для него является главной ценностью

Альбомы Канье Уэста включили в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone, несколько раз он попадал в список самых высокооплачиваемых музыкантов Forbes и оказывался в ежегодном списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

24 мая 2014 года Уэст женился на светской диве Ким Кардашьян, устроив роскошную свадьбу во Флоренции. Пара встречалась 2 года прежде, чем узаконить отношения. У супругов четверо детей: 7-летняя дочь Норт Уэст, 5-летний сын Сейнт Уэст, 2-летняя дочь Чикаго Уэст от суррогатной матери и годовалый сын Саам Уэст, родившийся от суррогатной матери.