В американском Портленде (штат Орегон) участники протестов против расизма и полицейского произвола изуродовали статую лося. Ее установили в 1900 году.

Многочисленные фото и видео глумления над статуей публикуют пользователи социальных сетей.

Лось, также известный как фонтан Дэвида Престона Томпсона, был передан городу в дар этим самым Томпсоном, 24-м мэром Портленда в память о животных, некогда обитавших в тех краях. Вероятно, протестующим не понравилось, что скульптура связана с именем мэра. Потому как на средства последнего в Вашингтонском парке Портленда была также установлена статуя с надписью "Пришествие белого человека".

2 июля протестующие нанесли на постамент граффити и жгли возле него разные предметы, из-за чего камень и бронза закоптились. Власти решили убрать обожженного лося от греха подальше.

После двухдневной экспертизы памятника они заявили, что возможно, восстановить его уже не получится.

Как писала "Страна", в середине июня в Портленде снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Также мы сообщали, что в США на День независимости снесли статую Колумбу и сбросили ее в море.