В Иране врачи зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки. За 24 часа скончались от осложнений болезни 163 пациентов.

Об этом говорят данные статистического портала Worldometers.info.

Это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий рекорд (162 смерти) был установлен в начале этой недели.

В общей сложности, в Иране выявили почти 238 тыс. случаев заражения вирусом, более 11,4 тыс. пациентов скончались.

Ранее "Страна" писала, что в Польше кривая заболеваемости коронавирусом падает вторую неделю подряд.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенья заявил, что страна находится в экстренной ситуации по распространению коронавируса.