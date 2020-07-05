В зоопарке города Цюрих (Швейцария) амурская тигрица по кличке Ирина напала на сотрудницу и убила ее. Трагедия произошла на глазах у посетителей, среди которых был ребенок.

Об этом сообщает издание Blick.

Происшествие случилось 4 июля около 13:00 по местному времени. Самка тигра набросилась на 55-летнюю смотрительницу, которая по неустановленной пока причине находилась внутри вольера с диким животным. Большая кошка ранила женщину в шею, а затем растерзала ее на глазах у шокированных посетителей.

Коллеги пострадавшей, а также полицейские и врачи скорой помощи прибыли на подмогу спустя семь-восемь минут после атаки. Они отогнали животное с помощью перцового газа и выстрелов резиновыми пулями. Однако спасти жертву не удалось: от полученных ран она скончалась на месте.

Руководство зоопарка выразило соболезнования семье погибшей и начало внутреннее расследование инцидента. Полиция также собирается выяснить, почему смотрительница находилась в вольере одновременно с животным в часы работы зоосада, что не положено по правилам.

Всем свидетелям происшествия оказали психологическую помощь. Администрация зоопарка заверила, что не собирается усыплять тигрицу, так как она действовала согласно своим инстинктам.

Ирина приехала в Цюрих из Дании в 2019 году. До сих пор она никогда не была замечена в кровожадности.

Как писала "Страна", похожий случай произошел в 2017 году в в Калининградском зоопарке. Тогда тигр Тайфун едва не разорвал смотрителя.

Мы также рассказывали о нападении тигрицы на дрессировщика Эдгарда Запашного.