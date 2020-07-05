В воскресенье, 5 июля, умер известный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин. Он ушел на 73-м году жизни.

Об этом сообщает сборная Украины среди ветеранов в Facebook.

"Сегодня на 73 году не стало выдающегося украинского футболиста, многолетнего игрока ФК "Динамо" (Киев) и сборной СССР Владимира Николаевича Трошкина. Многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, вице-чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр", - говорится в сообщении.

Владимир Николаевич внес огромный вклад и в развитие ветеранского футбола, долгие годы возглавляя Ассоциацию ветеранов футбола Украины.

"Отечественный футбол понес невосполнимую утрату, мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Трошкина", - отметили в сборной.

Владимир Николаевич Трошкин (родился 28 сентября 1947 в городе Енакиево) - советский футболист, защитник и полузащитник. Игрок сборной СССР (1972 - 1977). Заслуженный мастер спорта СССР в 1975 году. Заслуженный тренер Украины. Известен по выступлениям за футбольный клуб "Динамо" (Киев). Был универсальным футболистом, неудержимым в атаке, цепким и аккуратным в защите. После завершения игровой карьеры тренировал команды СКА (Киев), "Авангард" (Ровно), работал ассистентом главного тренера олимпийской сборной Украины. Сотрудник Федерации футбола Украины

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