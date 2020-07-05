В Киеве пожилой мужчина покончил с собой, прыгнув с восьмиметровой высоты
В Киеве на железнодорожной станции "Вышгородская" трагически погиб пожилой мужчина. Он прыгнул с путепровода и скончался от полученных травм.
Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Киев оперативный".
По информации свидетеля, мужчина, которому на вид было около 60 лет, прыгнул с путепровода. Он упал примерно с 8-ми метровой высоты и получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Вышгородская - пассажирский остановочный пункт Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги. Расположен на Северном кольце - железнодорожной линии, соединяющей станции Святошино и Дарница через станцию Почайна.
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