Во Львовской области в Старосамборском районе разлилась река Катинка в четырех населенных пунктах. В результате этого вода подтопила 241 жилой дом, 241 подвала и много других объектов. Спасатели ликвидируют последствия.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС.

Вода затопила 408 приусадебных участков, 264 хозяйственные постройки, 386 колодцев и 13 га сельскохозяйственных угодий. Также затоплены 3 участка дорог, повреждены 20 пешеходных переходов и 18 транспортных переездов через реку, отсутствует транспортное сообщение к 20 домам.

Видео: YouTube/ГУ ДСНС у Львівській області

Спасатели откачали воду из 9 колодцев и 6 подвалов жилых домов. Всего по состоянию откачан 102 м.куб. воды. С приусадебных участков и сельскохозяйственный угодий вода сходит самостоятельно.

Для проведения аварийно-спасательных работ, работ по откачке воды из подвалов жилых домов и колодцев, привлечено 27 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, 8 мотопомп и 1 глубинный насос.

Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что в Моршине ливень затопил четыре санатория и Дворец культуры. Спасателям удалось откачать воду.

Также мы писали, что из-за наводнения инфраструктура Закарпатской области пострадала на 125 млн гривен, а Ивано-Франковская областная госадминистрация просит у государства 500 млн гривен на ликвидацию последствий стихии.