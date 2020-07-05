Посольство Украины в Греции прокомментировало задержание наших сограждан в аэропорту Афин. Также в ведомстве сообщили, когда украинцев вывезут домой.

Пост на эту тему опубликован в Facebook-аккаунте дипломатического представительства.

В посольстве напомнили, что 17 граждан Украины были задержаны ночью 4 июля. После прибытия в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair их не пропустили в аэропорту и отправили в полицейский участок. Вскоре консул связался с ними. также сразу началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению условий пребывания наших граждан.

Сотрудник посольства утром 5 июля прибыла в полицейский участок и доставила питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины. Пассажирам двух рейсов также было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины - Киев: Wizzair - 07.07 в 21.55, Ryanair - 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение)", - отметили в посольстве.

Консулы Украины сотрудничают с государственными структурами Греции для того, чтобы к гражданам Украины, которых отнесли к категории нежелательных, не применили процедуру депортации.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как получилось, что наших граждан выпустили в Грецию.

Мы также приводили комментарий МИД по поводу истории с задержанием в Афинах.