Спасатели предупредили о возможности повышения воды в нескольких реках Украины. Из-за этого повышается опасность затопления в нескольких регионах. Во Львовской области возможен прорыв дамбы.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что 5-6 июля на реке Припять в створе поста Речица вода может затопить приусадебные участки в селе Подгорье в Волынской областию

Также на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м.

На Днестре на участке Раздел-Журавно ожидается подъем воды на 1,3 - 1,8 м, местами возможен выход воды из берегов.

На рек Стрвяж возле села Лука во Львовской области ожидается подъем воды на 2,5 - 3,5 м, возможно затопление домов и приречной инфраструктуры.

Также существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных населенных пунктов в Самборском районе (села Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчыци).

Ранее "Страна" писала, что ливень затопил улицы Одессы и остановил транспорт.

Также мы рассказывали, что потоп на Западной Украине унес жизни трех людей и разрушил 150 км дорог, затоплены 147 домов.